Les élus du Congrès se sont retrouvés, quelques heures à peine avant l’arrivée du président de la République, le 3 mai, afin d’examiner en deuxième lecture des textes concernant les personnes de statut coutumier. Après avoir suscité de profonds désaccords entre les groupes politiques loyalistes et indépendantistes en première lecture, la venue d’Emmanuel Macron aura peut-être permis de trouver des compromis puisque la séance a été littéralement expédiée.

Les textes, qui devaient être renvoyés au Sénat coutumier pour de nouveaux avis, sont finalement revenus sans que les sénateurs ne se penchent sur la question. Les deux lois sont donc retournées sur le bureau du Congrès comme elles en étaient parties. Les élus du Congrès ont adopté une nouvelle fois les textes, mais sans aucune opposition cette fois-ci.

Des congés pour responsabilités coutumières

La loi sur les congés coutumiers permettra aux chefs de clan de s’absenter de leur travail afin d’assumer leurs obligations coutumières pour des mariages, des deuils ou encore la cérémonie de l’igname. Les grands chefs et les présidents de conseil ne sont pas concernés par cette loi, car ils reçoivent déjà des indemnités des institutions. Les conseils coutumiers ont recensé 2 322 chefs de clan dont 715 sont salariés du privé (le public n’est pas concerné par ce texte de loi et des dispositions similaires sont parfois déjà appliquées).

Ces 715 personnes pourront prendre un maximum de six jours de congés par an, mais sans rémunération. Si ce dernier point avait cristallisé toutes les oppositions à l’occasion de la première lecture en janvier, les élus indépendantistes n’ont rien trouvé à redire au moment du deuxième examen. Contrairement aux sportifs, dont les congés sont pris en charge par les collectivités, le Congrès a estimé qu’il revenait aux partenaires sociaux de négocier la possibilité de prise en charge de ces congés par les entreprises. Autant dire qu’il est peu probable qu’ils soient rémunérés. En revanche, pour les avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté, ces congés sont assimilés à une période de travail effectif.