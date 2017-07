Un rendez-vous dans la durée

Les réactions ont été immédiates et enthousiastes. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont salué l’initiative. Il faut dire que si les langues kanak sont entendues ça et là sporadiquement sur nos télés et dans certaines émissions de radio, on est loin d’une présence valorisée. Et c’est tout le but de cette initiative, imaginée par Pierre-Christophe Pantz de l’ALK et mise en œuvre avec Jérémy Gandin, directeur éditorial de Caledonia, tous deux accrochés à cette « volonté de promouvoir les cultures et langues locales. » Il aura, certes, fallu du temps. La chaîne a rappelé que jusque dans les années 1980, les langues kanak ont été marginalisées jusqu’à ce que les accords de Matignon-Oudinot (1988) et celui de Nouméa (1998) améliorent considérablement la prise en compte des langues kanak dans l’enseignement et les médias. Puis conformément à l’Accord de Nouméa, l’Académie des langues kanak (ALK) a été créée en 2007, afin de « fixer les règles d’usage des langues » et de participer à leur promotion et à leur diffusion. Mais il n’existait toujours pas de journal télévisé calédonien en langues, à l’instar de ce qui se fait dans les autres collectivités d’outre-mer.