L e World Mosquito Program procède depuis mardi à ses premiers lâchers de moustiques porteurs de Wolbachiasur la commune de Nouméa. Les premiers quartiers concernés, ciblés notamment selon le nombre de cas de dengue déclarés, sont la Vallée- des-Colons, Rivière-Salée, le 4e km, Portes-de-Fer, Magenta-Aérodrome, Haut-Magenta, Magenta et Ouémo. Les équipes du World Mosquito Program commenceront par 1 000 points de lâchers sur ces zones précitées, puis les zones et le nombre de points de lâchers augmenteront progressivement pour atteindre les 2 800 points au cours des prochaines semaines, et ce, pendant six mois. Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le numéro vert du programme, 050 080, ou vous renseigner sur la page Facebook : World Mosquito Program Nouvelle-Calédonie, à Nouméa.