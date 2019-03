Plus de 500 collégiens et lycéens ont quitté leurs établissements et manifesté vendredi dernier pour dénoncer l’inaction des autorités face à l’urgence climatique dans la droite lignée du mouvement mondial lancé par la jeune Suédoise, Greta Thunberg (« Fridays for Future »). Une délégation a été reçue au gouvernement et à la province Sud. Des recommandations ont été formulées sur les déchets, les transports ou encore l’enseignement de l’écologie… D’autres rencontres pourraient se tenir. À Païta et Pouembout, d’autres jeunes avaient choisi de procéder ce jour-là à des actions concrètes de nettoyage des déchets.