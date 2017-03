Pour une fois sur la même longueur d’ondes, les deux députés calédoniens demandent le retrait de François Fillon et son remplacement par Alain Juppé.

Sur Twitter ce dimanche, la députée-maire de Nouméa, Sonia Lagarde, affirme qu’elle vient de donner son parrainage au maire de Bordeaux, « le seul à pouvoir faire gagner la droite et le centre et à réconcilier les Français », qu’elle a toujours soutenu à titre personnel.

Dans un communiqué, Philipe Gomès, rappelle pour sa part que « François Fillon est au centre d’une tourmente judiciaire qui ne lui permet plus de porter sereinement l’alternance espérée par une majorité de français. Dans l’intérêt de la France et de notre pays, Alain Juppé doit reprendre le flambeau ».

« Il en a la légitimité de par sa participation au second tour de la primaire et son soutien loyal à François Fillon, affirme le député UDI, dont le mouvement a lâché le candidat Les Républicains. Il en a l’étoffe, celle d’un homme d’État. Il est aussi le seul aujourd’hui à avoir la capacité à faire l’union de l’ensemble des sensibilités de la Droite et du Centre ».

« Pour toutes ces raisons, Alain Juppé constitue l’ultime chance pour la Droite républicaine de faire entendre sa voix au second tour de l’élection présidentielle », conclut Philippe Gomès.

Plus certainement, le comité politique des Républicains, annoncé pour lundi matin à Paris, scellera le destin du candidat Fillon.

