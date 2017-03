État stable

« De façon générale, il a déjà été possible d’observer des épisodes de blanchissement, des dégradations liées aux ancres ou à la pêche au bénitier, détaille Delphine Bossy, responsable de la communication scientifique à l’observatoire, mais sur les trois années d’observation les sites sont relativement stables. »

En 2016, et malgré le réchauffement anormal de l’eau qui a affecté l’ensemble des récifs calédoniens, sept stations étaient considérées en « bon état » et deux dans un état « satisfaisant ». Le recouvrement corallien vivant était en légère hausse, 49 % contre 43 % en 2013, une valeur considérée comme élevée à l’échelle du territoire. La couverture corallienne était même exceptionnelle (89 %) sur la station de suivi Menondja de l’île des Pins. Les densités moyennes en poissons et invertébrés cibles étaient élevées à l’échelle de la Calédonie, les poissons étant les plus nombreux à la station Paradis de Yaté et les invertébrés sur les récifs de Daa Kouguié et Daa Yetaii à l’île des Pins avec de considérables populations d’oursins perforants et crayons. Le niveau de perturbation était néanmoins jugé élevé sur cinq stations en raison du blanchissement en particulier sur des récifs de Yaté et du Mont-Dore.