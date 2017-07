Les parlementaires des îles Cook ont approuvé le 13 juillet une législation donnant naissance à un vaste sanctuaire marin de 1,9 million de km2, nommé Marae Moana. Ce sanctuaire, l’un des plus étendus au monde, est situé à peu près à mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et Hawaï, entre les Samoa à l’ouest et la Polynésie française à l’est. La pêche sera strictement interdite sur une zone de 320 000 km2 et devra par ailleurs être menée, comme les autres activités, de façon durable.

Le Premier ministre des îles Cook, Henry Puna, a estimé que ce sanctuaire devait montrer la voie au monde entier pour ce qui est de la gestion des océans et a insisté sur son objectif : faire de son petit pays la destination touristique « la plus verte au monde ».