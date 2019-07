La SLN occupe une place à part en Nouvelle-Calédonie et peut-être plus encore à Nouméa où la ville s’est construite autour de l’usine. L’attachement des Calédoniens à cette entreprise historique pourrait avoir son importance. C’est toute l’idée de ce comité de sauvegarde de la SLN, présenté le 18 juillet par Sonia Backes, la présidente de la province Sud, Sonia Lagarde, le maire de Nouméa, Christopher Gyges, membre du gouvernement en charge de l’énergie et Thierry Santa, présent en tant que membre du gouvernement en charge de la mine, mais pas en tant que président, le sujet n’ayant pas été évoqué en collégialité. Le sujet devrait d’ailleurs être à l’origine de tensions politiques.

Les enjeux sont pourtant loin d’être anodins, comme l’ont rappelé les membres du comité qui a vocation à faciliter les discussions entre les nombreux acteurs impliqués dans la survie de la SLN. Le comité espère au passage que l’État et la SLN rejoindront prochainement les discussions. Une fermeture de l’usine de Doniambo aurait pour conséquence une perte de cotisations pour la Cafat qui se retrouverait alors dans une situation impossible. Sans compter que ce ne sont pas seulement les emplois de l’usine qui seraient concernés, mais également ceux de l’ensemble de la sous- traitance.

Une solution pour le coût de l’énergie

Pour le comité, l’objectif est d’accompagner la mise en œuvre du plan de sauvetage qui repose sur trois piliers. Les deux premiers, négociés avec les syndicats et le gouvernement, concernent l’organisation et l’allongement de la durée du temps de travail ainsi que les autorisations d’exportation. Ces dernières vont permettre à la SLN d’exporter, à terme, quatre millions de tonnes de minerai au lieu d’un million. Le dernier élément du plan concerne l’approvisionnement en énergie. En attendant la future centrale électrique, la SLN a besoin de réduire sa facture énergétique.

Christopher Gyges a engagé des discussions avec Enercal pour essayer de trouver des solutions, en sachant que l’entreprise n’avait pas les moyens d’assumer elle-même un subventionnement du prix de l’électricité. De la même façon, le membre du gouvernement a assuré que cette aide ne serait pas supportée par les Calédoniens au travers d’une augmentation de leur facture d’électricité. L’État a déjà commencé à travailler sur le dossier, d’autant que la nouvelle centrale a accumulé beaucoup de retard et que deux responsables du projet ont jeté l’éponge en à peine deux ans. Si les membres du comité ont indiqué travailler sur le remplacement du chef de projet, ces départs posent un certain nombre de questions, tout comme le manque de transparence autour de Nouvelle-Calédonie Énergie, la société qui porte le dossier.

Les nouveaux élus ont assuré qu’une nouvelle gouvernance plus transparente serait mise en œuvre. L’aide temporaire pourrait donc bien durer un peu. Et en la matière, c’est vers l’État que se tournent désormais tous les regards. Les responsables politiques calédoniens parlent d’un prêt qui pourrait être consenti par l’État au territoire. L’annonce pourrait être faite au prochain Comité des signataires qui devrait se tenir entre le 15 et le 30 septembre. Si d’importantes discussions vont avoir lieu mercredi lors du conseil d’administration d’Eramet, la maison mère de la SLN, il est probable que les décisions soient remises à plus tard, notamment du fait que l’État en est un des principaux actionnaires. La procédure de sauvegarde, qui a été récemment évoquée, devrait permettre de donner un peu de délai, au moins jusqu’à fin septembre.