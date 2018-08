Dimanche matin, il flottait un délicat fumet au-dessus de Boulouparis. Et pour cause, les chefs s’étaient donné rendez- vous au Dream Club dans la commune du Sud. À partir de 9 heures, une cinquantaine de chefs et de fournisseurs ont répondu à l’appel du collectif des cuisiniers pour cette douzième Table des chefs. Une édition un peu à part puisqu’après douze années de bons et loyaux services, Fabrice Louyot, de la Table des gourmets, a rendu sa toque pour l’organisation de cette journée. « Cette année, nous sommes six à l’organisation et c’est un gros travail », explique Tony Coco, gérant du restaurant Entre terre et mer, en charge de la coordination.

