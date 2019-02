La CPME-NC et le MEDEF-NC ont tenu chacun leur conférence de presse de rentrée. Des conférences de presse qui n’ont pas tourné autour du pot et posé clairement l’intention des chefs d’entreprise de peser dans le débat public en vue des élections provinciales en mai. Pour le Medef-NC, la situation économique du territoire est grave. Selon son président, Daniel Ochida, les trois usines ont perdu 100 milliards de francs en 2018 alors qu’elles sont censées jouer un rôle moteur de l’économie. Sans compter les incertitudes autour de l’avenir institutionnel qui plombent les investissements et bien sûr, la TGC qui étrangle les entreprises.

Pour illustrer la conjoncture, Dominique Lefeivre rapporte le nombre d’emplois perdus dans le BTP en trois ans à la population en Métropole : les 2 500 emplois détruits représenteraient un peu moins d’un million de salariés en France métropolitaine.