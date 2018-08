Cela faisait bien longtemps que des catamarans calédoniens n’avaient pas participé à de grandes compétitions. Depuis deux ans, Gael Warter a repris les commandes et le groupe compétition du Catamaran club de Nouméa et, cette année, cinq équipages vont participer, à Fidji, aux Oceania. Les équipages sont composés de Luan Le Boudec/ Matyss Bouyer, Johanna Admas/Amélie Guillemaille, Apolline Jacquemin/Antoine Carissimo, Gaëlle Ravenel/Luc Enee et en n, Gaël Warter/Nicolas Baucher.

Un beau plateau

Les Calédoniens seront à Fidji du 15 au 26 août. Ils vont a ronter en régate cinq autres nations avec Fidji, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la France. « Cela va être un test pour nous. Nous ne connaissons pas exactement le niveau des autres équipages, nous allons bien voir au l des journées de régates. Tout dépendra des conditions météorologiques, mais nous visons le podium pour deux des nôtres », explique Gael Warter. Cette participation permettra aussi aux responsables de sélectionner l’équipage remplaçant pour les prochains Jeux du Pacifique, aux Samoa en 2019.

Les régates du week-end Ce week-end la quatrième étape du Trophée Pepsi Max et la sixième étape du Challenge SRC, étaient organisées par le Catamaran club de Nouméa et la Société des régates calédoniennes. En catamaran, Jean Desola et Joris Ruynat remportent l’étape du Pepsi Max, suivis de près par l’équipage Warter/Baucher à seulement un point. Notons la belle progression de l’équipage Adams/ Guillemaille tout au long de cette régate, qui termine juste au pied du podium. En Optimist, Aurel Martin remporte la première place, suivi de Raphael Bouzigues et Maxence Kesteman. Dans le groupe des débutants, Numa Barriol-Gourand prend la première place, devant Zoe Sichere et de Jules Gautier.

J-7 pour la Aircalin Match Racing

Du 15 au 18 août prochain les meilleurs équipages calédoniens et de la région Paci que s’a ronteront en duel sur les plans d’eau autour de Nouméa.

L’événement a lieu tous les ans et c’est un rendez-vous international de haut niveau qui est propos à Nouméa. Rappelons que l’an passé, et pour la première fois en six ans, c’est l’équipage calédonien de Cyril Fortin, Kim Goetz et Felipe Minier qui avait remporté la coupe face à leurs adversaires australiens, néo-zélandais et calédoniens. « Cette année, nous attendons quatre équipes internationales qui comptent bien regagner ce trophée qui leur était jusque-là presque réservé ! », indique le Cercle nautique calédonien, organisateur de la manifestation.