Il remonte. Léo Bélouard et Tom Picot sont dans le top 10 mondial et Auxence Thomas et Jean dans le top 15. Gaëlle Ravenel et Luc Enee sont champions Océanie jeunes. Le niveau global est plutôt varié.

Les favoris en Hobie Cat 16 sont, sur le papier, Léo Bélouard et Fanny De Sola qui remplace son équipier habituel, Tom Picot. En Twincat 13 et 15, c’est assez serré du coup ce sera la surprise.

naviguer dans toutes les conditions, jusqu’à 25 nœuds, pour se balader, faire des raids, des régates, mais aussi pour voyager et faire de belles rencontres. L’année dernière, nous sommes partis régater sur les eaux turquoise de Fidji avec huit jeunes du club. Nous avons loué des bateaux sur place pour faire des raids en passant d’îlot en îlot. Une super expérience, les jeunes en sont revenus changés.

Ce nouvel essor s’explique bien entendu par la qualité de nos formations et prestations. Ensuite, c’est du bouche-à-oreille, les gens parlent entre eux et au nal, nous avons une augmentation de pratiquants. Concernant le matériel, et cela contribue aussi à cet essor, nous o rons une otte de 12 bateaux, tous neufs. Cette otte devrait s’agrandir sous peu. En n cerise sur le gâteau, nous pro tons ici, en Calédonie d’un spot idéal pour la pratique de ce sport. Toutes les conditions sont donc réunies !

Combien avez-vous de pratiquants ?

L’année dernière, 484 personnes sont venues faire du catamaran et nous pouvons d’ores et déjà dire que cette année démarre encore plus fort. Je rappelle que tout le monde peut faire du cata, il n’y a pas de limite d’âge. On peut commencer même étant adulte. Ensuite on peut en faire en loisir à la cool, comme en faire en mode sportif, en régate, raids etc.

Petite précision, cette année nous sommes presque pleins en cours adultes et école de sport avec plus de 40 jeunes et ados les mercredis après-midi. Mais pour nous, voir autant de monde naviguer sur l’eau, ça donne le sourire !