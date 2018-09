Les Calédoniens ont brillé aux championnats d’Europe handisport à Berlin en remportant 15 médailles à l’équipe de France : sept en or, six en argent et deux en bronze. Incontestablement, Pierre Fairbank a dominé ces épreuves et est devenu meilleur athlète de la compétition avec pas moins de quatre médailles d’or, décrochées au 100, 200, 400 et 800 m fauteuil. Nicolas Brignone, qui a terminé à chaque fois dans son sillage, a ramené les quatre médailles d’argent.

Dans les autres disciplines, Rose Vendégou a décroché un record d’Europe au poids, Marcelin Walico et Thierry Cibone ont obtenu l’or au javelot. Ce dernier a aussi empoché aussi une médaille d’argent au poids, tout comme Sylvain Bova, dont c’était la première participation, au 200 m non-voyant. Enfin, Rose Welepa a décroché ses premières médailles européennes en s’adjugeant le bronze au disque F12 et au javelot. À ces exploits, il faut rajouter la médaille d’or de Tony Falelavaki au javelot. L’athlète de Wallis-et-Futuna est rattaché au pôle France de Nouméa. De quoi féliciter nos athlètes handisport pour cette moisson de médailles.