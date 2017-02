Du jamais-vu dans l’histoire du ballon rond calédonien ! Mercredi, les Cagous ont décroché une place à la Coupe du monde des U17. Ils participeront à la compétition en octobre prochain, en Inde. Le rêve est devenu réalité.

Ils étaient peu à y croire et pourtant, ils l’ont fait. « Avec le cœur et le talent », comme l’a évoqué la Fédération calédonienne de football. L’équipe a inscrit une nouvelle page dans l’histoire du football local après avoir dominé, en demi- finales du groupe Océanie, les îles Salomon avec 3 buts à 2. C’est la première fois que la Nouvelle-Calédonie va aussi loin dans les finales de la compétition. Les buts contre les Salomon ont été signés Pierre Bako à la 23’, suivi d’un superbe coup franc d’Abiezer Jeno à la 68’ et Vita Longue à la 79’ a enfoncé le clou après un tir détourné par le gardien adverse. L’équipe salomonaise aurait pu être menée davantage aux points dans ce match à rebondissements si les Cagous ne lui avaient pas laissé marquer le deuxième but dans les arrêts de jeu (90+4), le match étant plié. Les Calédoniens se qualifient ainsi pour la grande finale OFC, qui se déroulera ce vendredi, mais surtout pour le Mondial Fifa de la catégorie des moins de 17 ans, puisque les deux finalistes de l’Océanie sont cette année automatiquement sélectionnés.

Avec les grands Les joueurs du Caillou rejoignent ainsi cinq autres équipes déjà qualifiées pour le Mondial 2017 qui se déroulera en octobre dont le pays hôte de la compétition internationale, l’Inde. Les autres équipes sont : l’Irak, l’Iran, la Corée et le Japon. D’autres groupes qualificatifs mettant en scène de grandes équipes européennes, africaines, d’Amérique du Sud, du Nord et des Caraïbes se jouent actuellement. Les autres confédérations mondiales seront connues d’ici les mois prochains. Rappelons que les Calédoniens, pour se qualifier et décrocher leur place en Coupe du monde U17 avaient battu la Papouasie-Nouvelle-Guinée (3-2), avant un match nul (1-1) contre Tahiti et une victoire de justesse sur le Vanuatu (3-2). Pour la première fois de son histoire, la Nouvelle-Calédonie obtient sa place en phase finale d’un mondial de football. « C’est une porte qui s’ouvre pour le football calédonien », a déclaré le coach adjoint de la sélection, Léon Waitronye. C.S