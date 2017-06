On ne s’est pas pris de passion pour ce scrutin en Outre-mer mais la participation a été très contrastée avec de très bons résultats à Wallis-et-Futuna (participation à 80,08%) ou franchement mauvais en Guadeloupe (74,40 % d’abstention), en Guyane, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint- Barthélémy et en Nouvelle-Calédonie. La Polynésie s’est mobilisée à 42,07%, La Réunion à 65%.

L’Outre-mer garde aussi une grande diversité politique avec des représentants de gauche, des Insoumis des Républicains, un indépendantiste, des UDI … La vague En marche n’a pas eu lieu, avec deux députés élus sous cette étiquette. Mais quatre autres ont annoncé rejoindre la majorité présidentielle et plusieurs autres encore ont la « volonté de travailler » avec cette majorité. Il sera intéressant de voir où se positionneront tous nos députés prochainement.

Cette élection a également connu son lot de surprises et un renouvellement conséquent : 9 députés sur 15 qui remettaient leur mandat en jeu ont été réélus, 4 ont été sèchement battus au premier tour et une cinquième au second. Il y aura donc 16 nouveaux députés ultramarins pour cette mandature. Il y aura aussi 5 femmes de plus (12 députées) grâce notamment aux votes des Réunionnais (4 sur 7), des Polynésiens (2 sur 3) et des Guadeloupéens (2 sur 4).