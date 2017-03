L’épidémie de dengue gagne du terrain. Pour faire face à ce qui s’annonce déjà comme une catastrophe sanitaire, les autorités ont décidé de renforcer le nombre d’équipes sur le terrain. Le plus important est de se protéger et de protéger les autres.

Cent mille cas… C’est le nombre de Calédoniens qui pourraient être contaminés au cours de cette épidémie de dengue qui promet d’être particulièrement virulente. Une épidémie que l’on voit lentement se développer depuis le début de l’année et qui présente la particularité de regrouper trois épidémies en une. Contrairement aux épisodes infectieux classiques, les trois types de dengue sont simultanément en circulation, ce qui la rend d’autant plus dangereuse. Face aux risques, qui ont déjà conduit aux décès de deux jeunes femmes, mais surtout à la multiplication des cas, les collectivités ont décidé de mettre en œuvre une deuxième phase d’action.

Pour près de 60 millions de francs, le gouvernement et la province Sud vont mobiliser sur le terrain 85 agents supplémentaires. La province mettra à disposition de la Dass et des différents services municipaux 60 PPIC. Dix agents du service civique, dix pompiers volontaires de la Sécurité civile ainsi que cinq infirmiers de la Dass seront également mis à contribution pour constituer des équipes opérationnelles sur le terrain. Leur but sera de faire du porte à porte, à l’instar des équipes qui interviennent déjà sur le terrain afin de dépister les malades et lutter contre les gîtes larvaires.

Un coût de la dengue très lourd

La Direction des affaires économiques est également mise à contribution afin de s’assurer que les commerçants n’aient pas la tentation d’augmenter le prix des répulsifs, ce que l’on constate malheureusement très fréquemment et qui est d’autant plus grave que les produits répulsifs et des tortillons sont réglementés. Le gouvernement travaille à encadrer celui des plaquettes murales, au moins de manière temporaire. La DAE a également la charge de voir avec les pharmacies et les autres détaillants si leurs stocks sont suffisants, ce qui est loin d’être le cas partout. Pour pallier le problème, la Dass a elle-même fait ses stocks. Elle dispose de 20 000 bombes de répulsifs qu’elle distribuera dans les centres médico-sociaux et auprès des familles nécessiteuses. Des autorisations parentales vont enfin être sollicitées afin que des séances d’application de répulsifs puissent être faites dans les établissements scolaires.