Dans un marché de l’emploi en contraction, l’activité de l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) ne cesse de croître. Les entrepreneurs accompagnés sont en réussite. Explications.

Le dernier bilan de l’Adie démontre que l’association à le vent en poupe et que ces actions payent malgré une économie qui poursuit « son atterrissage », caractérisé par une croissance atone n’étant plus en mesure d’absorber l’ensemble des demandes d’emploi. Les résultats sont là : 2 517 bénéficiaires et 6,5 milliards de francs injectés dans l’économie depuis plus de 15 ans, plus d’un millier d’emplois créés ou sauvegardés en 2016 et 522 rien que depuis le début de l’année. « 2016 a enregistré une activité historique. Cela témoigne qu’en période de ralentissement économique, la création d’entreprise constitue une alternative crédible à l’emploi salarié. Une alternative d’ailleurs plébiscitée par les Calédoniens, qui ont été 25 % plus nombreux à se rendre dans nos agences l’année dernière », explique Alexandre Rutecki, directeur régional de l’Adie (voir ci-dessous).

Des entrepreneurs dynamiques

Selon l’Adie, la croissance de l’activité s’est faite de manière maîtrisée avec, notamment, un taux de remboursement de près de 94 % et un taux de pérennité des entreprises accompagnées de 82 % à deux ans et un taux d’insertion de 88 % à trois ans. « Dans un contexte économique qui conduit à la morosité, les entrepreneurs calédoniens se démarquent par leur dynamisme et par la résistance de leur activité », poursuit-il. « Ils sont en outre optimistes, puisque 73 % considèrent que leur entreprise se porte bien et se projettent dans le développement de celle-ci. En effet, 64 % d’entre eux déclarent avoir besoin d’un nouveau financement dans les 12 mois et 25 % souhaitent recruter à cette même échéance. »

Un modèle économique à soutenir

La première étude sur le retour social sur investissement de l’Adie, réalisée par KPMG, a révélé que 1 euro (120 F) investi dans le microcrédit professionnel rapporte 2,38 euros (285 F) à la collectivité au terme de la deuxième année. Si le périmètre de cette étude se limite à la métropole, les conclusions peuvent toutefois, selon l’Adie, s’étendre à la Nouvelle- Calédonie, ainsi qu’à Wallis-et-Futuna. Le microcrédit fonctionne et pourtant l’Adie Nouvelle-Calédonie a du mal à couvrir ses charges qui s’élevaient, en 2016, à 173 millions avec une perte nette comptable de 3,5 millions. « Soutenir cet entrepreneuriat est l’intérêt de tous. Aussi, l’Adie sollicite à nouveau la confiance de ses partenaires financiers », ajoute la direction en rappelant que le modèle économique de l’Adie se singularise par sa mixité entre soutien public (alimenté notamment par les Provinces), les subventions privées, dont la BCI et la SLN sont les pionnières, et l’autofinancement rendu possible par les taux d’intérêt appliqués aux microcrédits octroyés par l’association. Dans un contexte économique dégradé, l’Adie compte poursuivre ses actions en développant le microcrédit afin d’augmenter les produits financiers ; maîtriser le risque pour maximiser la marge nette et préserver les mécanismes de garantie. Elle souhaite maintenir la contribution actuelle des collectivités et développer la part du secteur privé, en lançant notamment un appel aux entreprises et en rappelant le régime fiscal du mécénat auxquelles elles sont éligibles, enfin initier la collecte de fonds auprès des particuliers (adhésion aux dons). La direction de l’Adie conclut : « Afin de répondre à la destruction d’emplois dans le secteur privé, réalité de notre territoire depuis deux années consécutives, l’entrepreneuriat populaire constitue une voie d’insertion crédible, durable et peu onéreuse pour la collectivité. Pour relever ce défi, l’Adie a besoin de la mobilisation de tous. »

Les missions de l’Adie

Son premier rôle est de financer les créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit bancaire, et plus particulièrement les demandeurs d’emploi et les allocataires des minima sociaux. Elle les accompagne avant, pendant et après la création de leur entreprise pour en assurer la pérennité et le développement. Enfin, l’Adie doit contribuer à l’amélioration de l’environnement institutionnel du microcrédit, de la création d’entreprise et de l’insertion vers l’emploi.