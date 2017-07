Cette semaine s’annonce décisive pour la Communauté du Pacifique, qui reçoit les représentants des 26 membres de la CPS à l’occasion de sa dixième conférence. Gros plan sur cette institution vieille de 70 ans avec Cameron Diver, directeur général adjoint de la CPS.



DNC : La CPS est une grande maison dont on ne connaît pas forcément les missions. Pouvez-vous nous les rappeler ?

Cameron Diver : Lorsque la CPS a été créée en 1947 par ses États membres fondateurs, la mission a été de faciliter la coopération internationale pour favoriser le bien-être, donc le développement économique, social et humain des populations des territoires du Pacifique. Rappelons qu’à l’époque, les territoires étaient tous rattachés à l’un de ces grands États membres. Puis, au fur et à mesure de l’accession à l’indépendance de ces territoires, ces derniers sont devenus à leur tour États membres de la CPS. Pour autant, notre principale mission reste la même : celle de mettre la science, le savoir et l’innovation au service du développement durable en Océanie.

Comment cette ambition se traduit-elle concrètement ?

L’ensemble de nos divisions techniques est, en effet, orienté vers des actions concrètes, basées sur la science, les capacités et l’expertise technique. L’objectif étant de développer, puis de mettre en œuvre des programmes susceptibles d’aider les gouvernements dans certains domaines, comme la mise en place de réglementations pour lutter contre les violences faites aux femmes, ou venir en aide directement auprès des populations, comme ce fut le cas lors du cyclone Pam qui a frappé le Vanuatu, et suite auquel la CPS a envoyé 50 000 graines dans la semaine pour aider la population à replanter des cultures dévastées et donc réduire la dépendance sur les produits de première nécessité.

« Mettre la science, le savoir et l’innovation au service du développement durable en Océanie. »

Vos domaines d’intervention couvrent un champ très large…

Effectivement, notre champ d’action est très vaste. Il va de la science dure, si l’on prend l’exemple de la pêche, où nous cherchons à localiser les stocks de thonidés qui peuvent être pêchés dans la ZEE de nos pays membres ou encore l’impact du changement climatique sur ces stocks, et va jusqu’à la mise place de formations et de cadres juridiques pour protéger les femmes et les enfants de la violence, qui est un fléau pour un certain nombre de nos îles. D’autres fléaux touchent la région, à l’image de l’obésité… Bien sûr. Le problème de l’obésité frappe bon nombre de populations insulaires, mais également les pays non insulaires. Derrière ce sujet se cache un besoin réel de travailler sur les maladies non transmissibles comme le diabète, sur le comportement alimentaire des populations, sur l’éducation de la jeunesse à ce qu’est une alimentation saine et sur la valorisation des produits et des cultures issus de ces pays pour réduire la dépendance aux boissons et à la nourriture importée, souvent pleines de sel et de sucre. Il s’agit vraiment de trouver un équilibre entre ce que peuvent apporter la tradition et la modernité comme bienfaits. Dans certains pays, le développement est inférieur à la norme internationale. Ces pays se retrouvent confrontés à des problèmes sociaux en environnementaux. Notre travail, au côté d’organisations intergouvernementales ou d’ONG, est donc d’accompagner les pays et les populations dans ce cheminement vers

un niveau de développement et une qualité de vie supérieures.

En 70 ans, qu’est-ce qui a changé ?

Un certain nombre de territoires du Paci que ont été marqués par les effets de la Seconde Guerre mondiale. À la création de la CPS, en 1947, ces territoires étaient en train de se remettre sur pied. Je pense aux îles Salomon, dont on connaît les e ets de la bataille de Guadalcanal, à Palau aussi ou d’autres États du Paci que Nord. Aujourd’hui, le niveau de développement n’est pas du tout le même que ce qu’il a pu être en 1947. Ce qui ne veut pas dire non plus qu’ils ont atteint le niveau de développement que l’on souhaiterait. Il ne s’agit pas que de calculs ou de statistiques. L’enjeu est réellement de faire en sorte que les pays gagnent en autonomie, en capacités techniques, pour pouvoir gérer leurs propres a aires, et qu’ils gagnent aussi en opportunités de développement économique pour permettre à leur population de rester sur place et d’avoir des possibilités d’évolution de carrières en adéquation avec leurs ambitions.

Quelles sont vos actions sur la question du climat ?

On travaille en étroite collaboration avec le PROE. Celui-ci appuie les pays dans les négociations comme celles de la COP21, forme les négociateurs, fait un certain nombre de travaux en matière de gestion des déchets et

aide les pays sur les nancements pour tous les aspects climatiques. La CPS a un rôle particulier en matière d’adaptation et d’atténuation aux effets du changement climatique. Notre rôle est vraiment de mettre en œuvre des programmes permettant de réduire les effets au quotidien de ces changements ou au moins de s’adapter au contexte qui aura changé. Comme exemple concret, nous pouvons citer cette espèce de taro résistante à l’eau de mer que nous avons développée et qui permet aux populations côtières, dont les sols sont aujourd’hui saturés en sel à cause de la montée des eaux ou de grandes marées, de continuer à planter ce tubercule dans des zones où il ne pousserait plus. Nous travaillons sur le développement de ces espèces résistantes et résilientes avec notre laboratoire de Suva, à Fidji. Aujourd’hui, ces applications pratiques dépassent le cade de la région et profitent à des populations en Asie et en Afrique.



« Il s’agit vraiment de trouver un équilibre entre ce que peuvent apporter la tradition et la modernité comme bienfaits. »

Quel est l’objectif de cette conférence qui se tient cette semaine à la CPS ?

La conférence, qui a lieu tous les deux ans, est l’organisme de gouvernance suprême de notre organisation. C’est important pour nous d’avoir tous les dirigeants et les ministres réunis, car ce sont eux qui vont donner les grandes orientations de la CPS et qui vont dessiner les contours de travail et de nos relations avec le reste du Pacifique et nos autres partenaires internationaux. Autre élément important : à chaque conférence, nous avons un dialogue de haut niveau. Cette année, la thématique est le partenariat pour le développement durable, avec le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Yukiya Amano, et Pascal Lamy, ancien directeur de l’OMC, ancien commissaire européen et actuel facilitateur de haut niveau pour les discussions sur l’avenir de la coopération européenne avec le Pacifique. C’est une très belle occasion pour les pays du Pacifique d’avoir une interaction avec deux acteurs internationaux reconnus sur leurs souhaits, leurs ambitions, sachant que l’Union européenne est un grand bailleur de fonds de la région Pacifique.

Sera également évoqué le projet de créer un centre océanien pour les sciences marines à la CPS, basé sur le socle d’excellence de notre division des pêches sur la gestion durable des océans. À travers ce centre, nous avons pour ambition de créer un réseau international qui fédérerait des compétences dans la région et à l’extérieur, au bénéfice des pays de la zone en matière de développement sur la question des océans.

——————-

Les membres de la CPS

Samoa américaines, île Cook, Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, France, Polynésie française, Guam, Kiribati, îles Marshall, Nauru, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Niue, île Mariannes du Nord, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pitcairn, Samoa, îles Salomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, États-Unis, Vanuatu, Wallis-et-Futuna.

Les dates clés

1947 : signature de la Convention de Canberra, portant création de la Communauté du Pacifique Sud par les six grands États fondateurs (Australie, Nouvelle-Zélande, France, États-Unis, Pays-Bas et Royaume-Uni).

1949 : transfert du siège de la CPS des locaux provisoires de Sydney à Nouméa.

1951 : première Conférence du Pacifique Sud, à Fidji.

1960 : adoption d’une déclaration des Nations-unies sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux. En 1962, le Samoa occidental devient le premier pays océanien à y accéder.

1971 : création du Forum du Pacifique Sud.

1983 : adoption d’une résolution accordant aux 27 États et territoires insulaires le statut de membres égaux et de plein droit à la CPS.

1992 : adoption du projet de construction du nouveau siège de la CPS sur un terrain à l’Anse-Vata. Il sera inauguré en octobre 1995.

1996 : le Royaume-Uni quitte l’organisation et commence à verser une contribution au nom de Pitcairn.

1997 : lors du 50e anniversaire de la CPS, les participants décident de rebaptiser l’organisation en Communauté du Pacifique (certains membres n’étant pas dans le Paci que Sud).

2006 : signature d’un accord avec les États fédérés de Micronésie visant l’installation d’un bureau régional de la CPS, à Pohnpei.

2016 : sommet de la Communauté du Pacifique sur les maladies non transmissibles à Tonga.