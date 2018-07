Finie l’euphorie du football ?

En Métropole en tout cas, l’affaire Benalla a vite fait de reléguer loin dans les pages « people » les vacances des Bleus. Cette affaire est la première à ébranler le quinquennat d’Emmanuel Macron, qui jouissait jusqu’ici d’une réussite sans encombres. Partie des dérapages d’un jeune vigile devenu omniprésent, elle atteint désormais les plus hauts sommets de l’État en raison de ce qu’elle a révélé de l’organisation du pouvoir et surtout des manquements qui ont été observés. Sans surprise, les oppositions, institutionnelles et politiques, tendues sous le poids d’une puissante et large majorité, montent au créneau. A priori, Emmanuel Macron lui-même ne risquerait pas son poste, mais cette phase politique devrait néanmoins instituer une nouvelle donne dans son mandat, dans le sens où les pouvoirs peuvent se rééquilibrer et mettre en difficulté sa capacité à réformer le pays en profondeur comme il l’entend. L’épisode, quoi qu’il en soit, risque de laisser des marques.

Localement quelques tumultes sont aussi à prévoir sur la scène politique. Dans une ambiance médiocre, au gouvernement, Philippe Germain n’a pas réussi à faire passer ses textes d’encadrement du passage à la TGC qui ne font toujours pas l’unanimité. Et les élus ont rendez-vous lundi pour élire un nouveau président du Congrès. Vu le contexte actuel de pré-référendum, et de chamboulements dans le giron loyaliste, l’épisode devrait être fort intéressant.