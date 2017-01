Créations locales

Les deux compères ont plusieurs activités. Elles encadrent d’abord des œuvres pour leurs clients. Ici, le travail est effectué sur mesure, avec une proposition d’une large gamme de baguettes et la garantie d’utiliser des produits de qualité, au PH neutre, « pour que les cadres résistent au temps ». Le mieux est de venir avec ses peintures, lithos, tapas ou photos et de se laisser guider. Pour elles, chaque œuvre est un nouveau « challenge », un nouveau « plaisir à faire » et elles y mettent tout leur cœur.

Et elles proposent aussi, on le disait, les stages où l’on apprend les différentes techniques de l’encadrement d’art. Du « biseau perroquet », au « biseau français » en passant par la « forte pente », on apprend à jouer avec la profondeur, le relief, les couleurs et à utiliser les outils, règles, cutters, colle, etc. Les cours ne désemplissent pas et l’ambiance y est résolument conviviale.

Enfin, elles ont développé une activité de création de cadeaux. Elles travaillent avec des sculpteurs locaux, des artistes (comme des peintres sur bénitier), elles encadrent leurs œuvres et les subliment. Ce qu’elles appellent encore un vrai « régal » pour les yeux…