Les Polynésiens, qui votaient une semaine avant la Métropole au premier tour pour permettre l’acheminement de la propagande électorale dans les îles isolées, ont voté en majorité pour trois candidats de la majorité locale et soutiens de La République en marche : Maina Sage (photo), Nicole Sanquer et Patrick Howell. Maina Sage, députée sortante UDI, s’est imposée avec 45,94 % des voix dans la première circonscription, devant un proche de Gaston Flosse, Moana Greg. Nicole Sanquer a fait de même dans la deuxième devant Teura Iriti, avec 37,6 % des suffrages. Dans la troisième, Patrick Howell affrontera Moetai Brotherson, le seul indépendantiste parvenu à se qualifier pour le second tour. La faible participation (environ 42 %) n’a pas permis de triangulaire. La Polynésie française avait voté en majorité pour François Fillon et Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle. Emmanuel Macron n’avait remporté que 14,71 % des voix avant de s’affirmer face à Le Pen au second tour.