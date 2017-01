Après quatre jours de « réflexions » et « d’auditions , la commission nationale d’investiture, l’instance parisienne de désignation des candidats étiquetés « Les Républicains » a tranché : Bernard Deladrière est adoubé dans la première circonscription (Nouméa et les Îles). La deuxième circonscription (Grande Terre moins Nouméa) est, elle, « réservée en vue d’un accord avec l’UDI », donc promise à Philippe Gomès.

Depuis Paris, Bernard Deladrière, qui avait présidé le comité de soutien à François Fillon en Nouvelle-Calédonie lors de la primaire de la droite et du centre, s’est déclaré « honoré » de la « responsabilité » qui lui incombe désormais. Pour lui, c’est « une étape importante et essentielle » de son timing électoral. « Reste plus qu’à l’officialiser devant les Calédoniens, dit-il, début février ». Même si l’inverse eut été préférable.

Il semblerait qu’en 2017 la mainmise parisienne sur le processus passe difficilement auprès des sympathisants des Républicains, maintenant habitués aux primaires démocratiques. Surtout, le flou qui entoure la « réserve » de la deuxième circonscription, que briguait le maire de Païta, Harold Martin, et qui pourrait faire l’objet d’un « marchandage » avec le parti de Philippe Gomès, adversaire politique local juré, n’est pas du goût de tout le monde.

Le doute s’était instillé dans la tête des politiques, la semaine dernière, après une question de William Kromwel de la 1ère, qui interrogeait Pierre Frogier à la sortie de la commission d’investiture : « La deuxième circonscription de Calédonie ne ferait-elle pas partie de ces fameuses circonscriptions réservées à l’UDI ? » Ainsi, dès la première réunion de la CNI des Républicains, il y aurait eu un deal de passé avec le parti de Philippe Gomès ?

Aussi, Gaël Yanno ne se tient en aucun cas engagé par ces investitures parisiennes. Il l’a répété, hier. Deux candidats au moins se réclameront donc des Républicains pour l’heure « le candidat de Pierre Frogier qui cherche à tout prix un accord avec les indépendantistes avant le référendum » et Gaël Yanno, qui trouve cette posture « irréaliste » et prône d’aller au référendum pour proclamer « haut et clair la volonté de la Nouvelle-Calédonie de rester dans la France ».