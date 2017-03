Pour Harold Martin, les choses sont claires et ont été énoncées ces dernières 36 heures avec force : la candidature du maire de Païta est une réponse cinglante à l’investiture accordée par les Républicains-UDI à Philippe Gomès et Harold Martin s’en explique. Primo, que cette investiture donnée au député sortant lui est insupportable parce qu’elle repose sur une « escroquerie » qui consisterait à faire croire que Philippe Gomès partage les valeurs et les idées des Républicains, alors qu’objectivement, il s’est toujours opposé, d’abord à Nicolas Sarkozy, puis, plus récemment, à François Fillon en apportant un soutien appuyé et remarqué à Alain Juppé au cours de la campagne des primaires de la droite et du centre.

Ensuite, et ce n’est désormais plus un mystère pour personne, Calédonie ensemble n’apportera pas de soutien à François Fillon, mais propose de laisser le libre choix à ses sympathisants, ce qui mériterait pour le moins une clarification. Enfin, le parti de Philippe Gomès présentera un candidat dans la première circonscription en juin prochain, alors même que c’est officiellement et de longue date Bernard Deladrière qui a reçu l’investiture. C’est ces raisons qui ont non seulement poussé Harold Martin à faire l’annonce de sa propre candidature dans la deuxième circonscription, mais aussi à lancer un appel fort et clair à destination de Pierre Frogier.