Dans la deuxième circonscription (Grande Terre hors Nouméa), Philippe Gomès a mis fin, le week-end dernier, au vrai faux suspense de sa candidature pour un nouveau mandat au palais Bourbon, encore qu’il n’ait fait à Koné que « la proposition de sa candidature ». Au congrès de Calédonie ensemble prévu mi-avril, de le désigner : il n’y a pas plus démocrate, que le député UDI sortant, on le sait bien. Et puis, pourquoi se limiter à un événement médiatique quand on peut s’en offrir deux ou trois sur le même thème ? La presse suivra, c’est écrit ! Ambiguïté référendaire Reste l’ambiguïté de son credo référendaire : « adoucir » la question binaire du pour ou contre l’indépendance par une question sur « les convergences que l’on partage avec les indépendantistes, dit Philippe Gomès, comme les valeurs, l’organisation institutionnelle du pays, les questions foncières et minières… » Tiens, voilà la doctrine minière de la province qui rentre par la petite porte et la question du référendum d’autodétermination qui prend des distances avec l’Accord de Nouméa… Comme en écho aux états généraux de l’avenir de Pierre Frogier et Bernard Deladrière ? À défaut d’éclairage, là il y aura besoin d’éclaircissements.

Harold Martin et Pascal Vittori associé à Wilfried Weiss, son suppléant, tous deux candidats déclarés dans cette circonscription, ont là un angle choisi pour marquer leur différence, leur attachement à la France et à l’Accord de Nouméa. Toujours dans la 2e circonscription, la candidature de Bianca Hénin (Front national) ne fait pas de doute et devrait être annoncée dans la semaine, son investiture étant validée par Paris. Elle espère aussi que le score national de Marine Le Pen l’aidera à redonner des couleurs au Front, qui comptait quatre élus au Congrès en 2004. Enfin, Gil Brial (UCF) pourrait aussi envisager de sauter le pas.

Côté indépendantistes, on s’attend toujours à l’annonce de la candidature de Louis Mapou, originaire de Yaté, mais implanté à Païta et élu au Congrès sous l’étiquette Uni. Mais, comme l’UC ne participera pas au scrutin, la mobilisation des électeurs du FLNKS est un mystère. Campagne bien lancée dans la 1ère circonscription Dans la première circonscription (Nouméa et les îles), Philippe Dunoyer n’a toujours pas fait l’annonce de sa candidature, sans doute prévue lors du congrès de son parti, le 15 avril prochain. Ce qui lui permet de conserver la tribune de porte-parole du gouvernement le plus longtemps possible et de ne pas trop se mouiller pour l’élection présidentielle. Du côté de la famille des Républicains, Bernard Deladrière a choisi son suppléant : le Lifou Eugène Ukeiwë. Du classique ! Et Gaël Yanno, le non-citoyen Sacha Bénisti.