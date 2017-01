Quel serait, selon vous, les termes de ce deal entre le Rassemblement et Calédonie ensemble ?

Tout est désormais beaucoup plus clair, limpide même, Pierre Frogier et Philippe Gomès se sont mis d’accord pour se répartir les postes de députés et de sénateurs de la Nouvelle- Calédonie en 2017. Tout cela dans le dos des Calédoniens bien évidemment… Ce qu’il faut savoir pour bien comprendre le dessous des cartes, c’est qu’en 2017, trois élections se succèderont : l’élection présidentielle en avril- mai, les législatives en juin et les sénatoriales en septembre. Or, les Calédoniens n’iront voter qu’aux deux premières élections, c’est- à-dire pour élire le nouveau président de la République et nos députés. Ils ne voteront pas aux sénatoriales parce que les sénateurs ne sont pas directement élus par le peuple, ils sont élus par un collège d’élus locaux (députés, conseillers provinciaux et municipaux…).

Une fois que vous savez ça, les termes du deal entre le Rassemblement de Pierre Frogier et Calédonie ensemble de Philippe Gomès sont faciles à comprendre : Pierre Frogier organise la division des Républicains de Nouvelle-Calédonie, d’une part, en refusant de constituer la Fédération des Républicains de Nouvelle-Calédonie, d’autre part, en désignant Bernard Deladrière comme candidat dans la première circonscription sans consulter, ni prévenir personne. Parallèlement, Pierre Frogier soutient officieusement auprès de la commission nationale des investitures, la candidature de Philippe Gomès à l’investiture pour la seconde circonscription à l’appui d’un éventuel accord avec le parti centriste UDI. En d’autres termes, Pierre Frogier met tout en œuvre pour permettre à Calédonie ensemble de gagner les deux sièges de députés de la première et de la seconde circonscription de Nouvelle-Calédonie. En contrepartie de quoi, les élus locaux de Calédonie ensemble et du Rassemblement rééliront ensemble Pierre Frogier sénateur de la Nouvelle-Calédonie au mois de septembre 2017. Et le tour est joué !