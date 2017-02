La Tribune.- Dans un communiqué publié hier, Didier Leroux, prend clairement et fermement le parti de Sonia Backes dans la course à la législative dans la première circonscription. Il la décrit comme « la mieux placée pour défendre l’ancrage de la Nouvelle-Calédonie dans la République ».

« Elu du Congrès pendant 23 ans, j’ai choisi de me retirer pour laisser la place à une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques », écrit l’ancien membre du gouvernement en charge de l’économie et des finances. « Les prochaines élections législatives sont d’une importance particulière pour notre avenir. Parmi les candidats se réclamant du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, Sonia Backes me semble la mieux placée pour défendre l’ancrage véritable de notre pays à la République, en même temps qu’une vision libérale de l’économie, synonyme de développement et de création d’emplois », ajoute Didier Leroux. « Elle possède toutes les qualités de courage, de résistance et de volonté pour réussir », poursuit-il. Et de conclure : « C’est pourquoi je la soutiendrai dans le combat qui s’annonce, convaincu qu’elle mettra toutes ses forces au service de son engagement ».