En vertu de leur accord national, le Rassemblement – Les Républicains soutiendront la candidature de l’UDI Philippe Gomès dans la 2e circonscription de Calédonie. Bernard Deladrière demande la réciproque au patron de Calédonie ensemble…

« Au terme de cet accord, écrit Bernard Deladrière dans un communiqué publié ce jour, tous les candidats Les Républicains et UDI s’engagent à soutenir sans réserve et dès le premier tour, notre candidat François Fillon et je m’en félicite ».

« En ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, j’ai obtenu dès le mois de janvier, l’investiture des Républicains dans la première circonscription. Je prends acte de l’investiture accordée, dans la seconde, à Philippe Gomès, député sortant, au titre des circonscriptions d’union réservées à l’UDI », ajoute le candidat à la députation.

Mais surtout, il s’adresse directement au patron de Calédonie ensemble à quelques heures de son conseil politique de ce soir et propose à Philippe Gomès la réciprocité : « Dans l’esprit de cet accord électoral national, écrit-il, il serait logique qu’il n’y ait qu’un seul candidat de la droite et du centre dans la première circonscription de la Nouvelle-Calédonie ».

Voilà qui en surprendra plus d’un à droite !

M.Sp.