Début de campagne pour Sonia Backes, qui a fait salle comble jeudi soir à l’Eau Vive à NGéa.

Devant environ 250 personnes, la candidate Les Républicains aux élections législatives dans la première circonscription a abordé ses thèmes de prédilection.

D’abord la nécessité de gagner haut la main le référendum de 2018 pour rester dans la France. Ensuite, le nécessaire renforcement de la sécurité aux biens et aux personnes pour en finir avec le laxisme de l’Etat socialiste. Un changement radical de politique économique enfin pour trancher avec l’assistanat prôné par le gouvernement Germain et retrouver l’esprit pionnier de la Calédonie des années de prospérité… Autant de thèmes développés dans son livre de réflexions politiques publié récemment et intitulé « Libre, ma passion calédonienne ».

Cette réunion marque le coup d’envoi de la campagne pour les législatives en Calédonie, tant il est vrai que les autres candidats, déclarés, putatifs ou officiels, sont encore absents de la scène publique.

Msp/Latribune