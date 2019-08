Environ 4 000 personnes ont participé aux célébrations du 39e anniversaire de l’indépendance du pays à l’Independence Park de Port-Vila. Le Premier ministre, Charlot Salwai, s’est exprimé dans un discours. Il a évoqué les catastrophes naturelles – comme l’éruption du volcan d’Ambae – comme l’un des challenges les plus importants du pays et a insisté sur l’importance de construire des infrastructures solides, résilientes et qui doivent également respecter l’environnement. Il a aussi évoqué la nécessité de créer les conditions favorables pour inciter les investissements dans le pays, le développement des petites et moyennes entreprises pour l’amélioration des conditions de vie des Vanuatais.