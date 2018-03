Excédé par un énième coup de drift devant chez lui, le quinquagénaire de Canala avait fait feu, samedi, sur un pick- up volé, blessant grièvement aux deux jambes et au bras un jeune homme de 17 ans. Devant le tribunal, un délai a été demandé pour préparer sa défense et l’affaire renvoyée au 20 mars. L’homme est ressorti libre, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Canala. Plus de 200 personnes sont venues apporter leur soutien au tireur, mettant en avant la délinquance, devenue insupportable dans le village. La justice a pris le soin de rappeler que de tels actes « d’autodéfense » ne seraient jamais acceptables…