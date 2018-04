Selon la décision du juge d’application des peines, Noël Booene pourra finalement bénéficier d’une libération conditionnelle et accomplir sa peine hors du Camp-Est sous un contrôle strict, équipé d’un bracelet électronique, principalement pour des raisons familiales et professionnelles. Ce père de famille âgé de 57 ans avait été condamné le 20 mars à cinq ans de prison dont un ferme après avoir blessé au fusil un jeune qui faisait du drift devant chez lui dans une voiture volée. Le « tonton de Nakéty » devra verser trois millions d’indemnités et surtout bien intégrer la portée de son geste, ne pas en faire l’apologie.