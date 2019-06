Brenton Tarrant, l’extrémiste australien de 28 ans jugé pour le meurtre de 51 personnes (et 40 tentatives de meurtre) dans deux mosquées en mars dernier, est apparu par vidéoconférence vendredi devant la Haute Cour de justice de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Son avocat a déclaré que son client plaidait non coupable de tous les chefs d’accusation pesant à son encontre. L’ouverture de son procès a été fixée au 4 mai 2020 et devrait s’étaler sur un minimum de six semaines.