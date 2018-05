La liste Tapura Huiraatira du président sortant Édouard Fritch a largement dominé le second tour des élections territoriales dimanche en Polynésie française. Elle a remporté 49,18 % des suffrages devant ses rivaux autonomistes du Tahoeraa Huiraatira (27,72 %) et indépendantistes (21,11 %). La majorité d’Édouard Fritch disposera donc de 38 sièges à l’Assemblée territoriale, contre 11 pour le Tahoeraa et 8 pour le Tavini. Le président de l’Assemblée sera élu le 17 mai par les élus, le président du gouvernement le 18, et l’exécutif formé dans les cinq jours suivant. Sauf surprise, Édouard Fritch devrait être reconduit dans ses fonctions.

©AFP Kenzo Tribouillard