En 2015, l’événement avait attiré plus de 9 000 visiteurs et les organisateurs espèrent qu’il en sera de même cette année pour la 24e édition du Salon du 4×4, à la Maison des artisans, à Nouville. Tous les concessionnaires ont décidé de répondre présent pour dynamiser un marché qui connaît des difficultés, crise oblige. Des centaines de véhicules dont une dizaine de nouveautés sont présentées en statique. Le public peut aussi découvrir les stands dédiés à l’équipement et aux accessoires. Comme toujours, les organismes financiers proposent des crédits sur place. L’entrée est gratuite. Petit tour d’horizon des principaux modèles présentés par les marques. On retiendra l’absence de marques premium, comme Mercedes ou BMW, qui ont préféré présenter leurs nouveautés directement en concession.

Range Rover Velar Le modèle devrait arriver prochainement sur le territoire et le concessionnaire a choisi d’animer un stand pour présenter ce dernier-né de la gamme, entre l’Evoque et le Sport. Le luxe en SUV Récemment débarquée et commercialisée, raffinée et luxueuse, la Jaguar F-Pace est mise en avant au salon par le groupe Jeandot.

Le dernier Kia C’est une nouveauté. Par encore disponible, le Crossover Hybrid est présenté en animation sur le stand du salon, à côté du gros modèle de la marque, le Sorento. Les commandes sont ouvertes. De nouvelles Japonaises présente des modèles plus connus comme le Hilux, le Rav 4 hybride, le Prado, Tundra et autre Tacoma, le salon permet de découvrir le nouveau Honda CRV et la superbe Lexus NX 300 X 

Le Creta en guest-star

Hyundai met en avant le dernier modèle de la marque disponible sur le territoire, le Creta. Il est présenté à côté de modèles changés il y a seulement quelques mois comme le Tucson et le Santa Fe. La robustesse avant tout Mitsubishi propose en nouveauté le dernier Outlander, un modèle très apprécié par nos voisins australiens. Les marques françaises au milieu des pick-up Si Renault affiche ses Kadjar et Captur, Citroën sa C4 Cactus, Peugeot présente sa nouvelle 3008 à côté de la récente 2008. Du compact chez Chevrolet Le Chevrolet Trax est l’une des principales nouveautés du salon. Ce crossover urbain peut compter sur une dotation riche et des tarifs très bien placés. Il est présent à côté du magnifique et imposant Silverado. C.Schoenholtzer