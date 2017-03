Comme en 2016, revoici les observateurs des Nations unies. La délégation conduite par Flavien Misoni prendra part à la fois aux commissions de révision de la liste électorale spéciale et de la liste référendaire. Le travail des premières a débuté hier et se poursuivra jusqu’au 28 mars, les secondes débuteront le 29 mars pour s’achever le 31 mai au terme des différentes voies de recours. Si les élus du Congrès, après quelques débats, ont émis un avis favorable à la désignation de ces 13 observateurs, nombreux sont les Calédoniens qui voient d’un œil suspicieux ce qu’ils considèrent comme une ingérence.

Il est indéniable que la constitution des corps électoraux, aussi bien pour la liste spéciale que pour la liste référendaire, représente un sujet d’une extrême sensibilité non seulement pour les Calédoniens qui y sont déjà référencés et dûment inscrits que pour ceux qui y aspirent.

Cette question a été au cœur des négociations qui ont conduit aux deux accords de paix de 1988 et de 1998.

Les indépendantistes ont régulièrement qualifié leur démarche de « mère de toutes les batailles ». Les partisans d’une Nouvelle-Calédonie durablement installée dans la France, s’ils n’usent pas de la même rhétorique, ne se sont pourtant pas moins mobilisés, pas toujours d’ailleurs avec le succès attendu de la part de leur électorat (gel du corps électoral). Or, même s’il y a un peu plus d’un an, en février 2016, le Comité des signataires indiquait dans son relevé de conclusions que le « le litige est définitivement clos », force est de constater que la revendication n’est pas finie puisque des demandes de radiation ont, depuis, été formulées par l’Union calédonienne et il n’est pas exclu que de nouvelles demandes du même type soient formulées, cette année, pendant les commissions de révision.

Que dire de la constitution de la liste référendaire ? Fin 2017, cette liste a été arrêtée pour la première fois, elle comporte aujourd’hui environ 155 000 individus, mais il est de notoriété publique que ce chiffre et la composition même de la liste ne satisfont pas une partie non négligeable du camp indépendantiste qui exige que les Kanak soient inscrits automatiquement, ce qui apparaît aujourd’hui tout simplement comme impossible aux termes de la loi en vigueur et de la Constitution française qui nous régit. C’est dire si la présence, même avec le simple statut d’observateurs, des missionnaires de l’Onu peut susciter un sentiment de suspicion.