En matière de sécurité, si dans l’ensemble les missionnaires jugent la situation locale « calme et pacifique », ils estiment que la situation reste néanmoins « incertaine et fragile », « compte tenu de la divergence des opinions au sujet du référendum ». Ils évoquent ici des « avis tranchés », mais aussi des « désaccords intergénérationnels » persistants. Ils jugent bon de noter que les plus jeunes sont généralement moins préoccupés par le processus que les générations précédentes. Mais surtout, ils notent que les délinquants juvéniles, notamment « les jeunes d’origine kanak de Nouméa sont considérés comme un problème potentiel ».

La mission fait enfin savoir à ce sujet qu’elle doit continuer à suivre le processus électoral, « afin que le Comité spécial soit en mesure d’assurer l’intégrité et la crédibilité du référendum et de son résultat ». Elle encourage ainsi l’État et le territoire à inviter les entités compétentes des Nations unies en qualité d’observateurs pendant la consultation et appelle l’État à définir à l’avance le mandat des observateurs internationaux.

« Il faut veiller à ce que le processus électoral soit acceptable pour toutes les parties », disent-ils, qu’il soit « juste, équitable, libre et transparent », ce qui est d’ailleurs souhaité par « toutes les parties ». Il est aussi nécessaire que « les enjeux du vote soient clairement expliqués à la population ». Ils observent, et ce n’est pas faux, que « de nombreux Néo-Calédoniens demeurent inquiets et préoccupés n’étant pas certains de ce qu’il implique » et ces préoccupations « n’ont pas suffisamment été prises en compte » par les autorités. Le C24 encourage donc à poursuivre les campagnes de sensibilisation ayant trait au référendum et à ses implications.

Pour ces raisons, dans ses recommandations, la mission fait observer qu’on ne peut écarter le risque de troubles politiques et estime que l’État et les autorités locales doivent, dans le respect de la légalité, « prendre des mesures qui soient proportionnelles au niveau de menace pour la paix et la sécurité dans le territoire ».

Inégalités

S’intéressant plus en profondeur à notre société, les missionnaires des Nations unies observent que dans le cadre de la politique de rééquilibrage, principalement financée par la France, des progrès ont été réalisés en matière d’infrastructures, d’éducation, de santé, de service sociaux, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine. Ils retiennent, en particulier, les actions engagées pour garantir le respect du patrimoine culturel et traditionnel kanak, l’initiative de l’usage des langues vernaculaires à l’école, et le respect par les autorités de la possession de terres et de ressources naturelles par le peuple kanak (même si ils recommandent un appui aux propriétaires pour que les communautés puissent profiter pleinement des terres et des ressources).

Cela étant dit, la mission note que certains estiment ici que le transfert des pouvoirs, tel que convenu dans l’Accord de Nouméa, reste « incomplet ». Et puis elle dit surtout qu’« il reste encore beaucoup à faire pour éliminer les inégalités qui subsistent à la fois dans et entre les trois provinces », très répandues, précise-t-elle, dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, ouvrant la voie au décrochage scolaire, à l’augmentation de la délinquance juvénile et à l’incarcération d’un nombre élevé de Kanak.

Puis, sans y aller par quatre chemins, elle nous appelle à remédier « à la persistance d’une discrimination raciale à peine voilée, en particulier à l’égard des Kanak ». Et elle nous appelle, enfin, à remédier à la question de la violence sexiste, en particulier à l’égard des femmes kanak et de le faire, tient-elle, à préciser « avec tact et délicatesse, compte tenu des aspects culturels en jeu ».