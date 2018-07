La province Nord et le Conservatoire d’espaces naturels ont communiqué les résultats de l’autopsie du python de 4 mètres abattu le mois dernier au nord-est de la tribu de Tiéta, à Voh. L’examen, qui a duré environ trois heures, a été effectué par une équipe de sept personnes dont deux vétérinaires et a été préparé avec l’appui et les recommandations de plus de dix experts internationaux. L’autopsie a révélé qu’il s’agissait bien d’un python réticulé. Le spécimen était un mâle, mature, dans une bonne condition physique, à l’estomac vide et dans un état de jeûne de plusieurs semaines. Aucune marque d’identification, telle que puce électronique, n’a été trouvée. Selon les spécialistes, ces observations peuvent conduire à deux hypothèses : soit l’animal avait été élevé en captivité avant son introduction récente, soit il était présent depuis plus longtemps dans la nature avec des conditions favorables (notamment des ressources alimentaires abondantes). Plusieurs prélèvements ont été réalisés et vont être expédiés dans divers laboratoires spécialisés pour tenter de déterminer l’âge, la population génétique d’origine et la nature des restes retrouvés dans l’intestin. Ces analyses et informations complémentaires pourraient permettre de privilégier l’une des deux hypothèses. À l’exception des échantillons prélevés, la tête et la peau, conservés en congélation, la carcasse du spécimen a été détruite par incinération.

À ce jour, précise la province, aucun nouveau signalement n’a été reçu par la cellule de veille (75 30 69) du CEN et aucun élément n’est venu étayer la présence d’un autre serpent.