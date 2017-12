Ce n’est pas un, mais deux pumptracks que les enfants pourront découvrir à Nouméa prochainement : une aire de jeux modulable au vélodrome de Magenta et un pumptrack en dur au skatepark de Sainte-Marie. En avant pour les pompes sur trottinette, vélo et autres rollers.

Le pumptrack, on connaissait à Nouméa depuis l’année dernière où une cellule modulable avait été installée au skatepark de Sainte-Marie. Devant l’engouement de ce type de circuit, la municipalité a décidé depuis d’engager des travaux pour réaliser un pumptrack d’envergure sur ce site, offrant au gouvernement la possibilité de récupérer le pumptrack modulable pour l’installer sur le vélodrome de Magenta. Ce qui va « dans le sens des objectifs du développement du vélo auprès des jeunes », comme l’avait indiqué Gérard Salaün le président du Comité régional de cyclisme, lors d’un précédent entretien dans nos colonnes.

Le pumptrack de Magenta sera donc accessible sur la période des vacances scolaires, du 15 décembre au 31 janvier. « Cette installation est proposée par la Direction de la jeunesse et des sports en collaboration avec le Comité, précisent Laurence et Didier Della Maggiora, de Pumptrack Pacific. Il s’agit d’une piste de 92 modules en matériau composite (mélange de résine et de bois) comprenant plusieurs virages et bosses d’une longueur totale de 110 mètres. » Inspiré des tracés réalisés dans les années 70/80 par les pilotes de BMX, rappelons, pour ceux qui ne connaissent pas le pumptrack, qu’il s’agit en fait d’un circuit en boucle continue sur laquelle l’utilisateur évolue sans pédaler, sans s’aider de ses pieds s’il est en skate et sans pousser s’il est en rollers. Après une courte distance destinée à s’élancer, on atteint parfois une vitesse supérieure à 30 km/h uniquement en pompant sur ses bras et ses jambes sur les creux, les bosses et les virages surélevés du circuit. Les enchaînements peuvent être enroulés ou sautés selon de multiples combinaisons, le but étant de ne jamais mettre le pied par terre et encore moins de pédaler. Cette installation ludique est destinée à un large public, enfants comme adultes. « Il est générateur d’apprentissage des fondamentaux du pilotage et de progrès pour tous », indiquent les spécialistes.