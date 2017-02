Savoureux mélange d’excitation et d’appréhension, la rentrée des classes est toujours un grand moment dans la vie des élèves. Mais l’émotion était toute particulière, lundi matin, au lycée du Mont-Dore. Pour donner vie à ce bel établissement, flambant neuf, il y avait là les nouveaux élèves, bien sûr, leurs parents, leurs professeurs, mais également toute la représentation locale : le vice-recteur, le président du gouvernement, le député… Il faut dire que l’ouverture du lycée revêt tout un symbole.

Du Mont-Dore à Pouembout

Plus exactement, un symbole de rééquilibrage dans le respect des engagements de l’Accord de Nouméa. « Ça nous ramène des années en arrière, quand, avec Jean-Yves Lemenand, on s’était dit que les enfants du Mont-Dore n’avaient pas toutes les chances de réussite à cause des déplacements, des transports… », s’est souvenu le maire de la commune, Éric Gay. Progressivement, l’idée de ce lycée de « proximité » a pris corps et il a fallu convaincre l’État (qui l’a financé à 100 % à hauteur de 5 milliards de francs) jusqu’à la prise de décision finale en 2009. Puis, la rentrée a été repoussée d’un an, pour se faire finalement (presque) sereinement cette année pour plus de 300 élèves, avec un objectif à plus de 800 élèves à l’horizon 2019. Cette création va effectivement permettre d’accueillir les élèves provenant des quatre collèges publics de la zone sud (Boulari, Plum, Yaté, Normandie) et de désengorger les trois lycées de la province Sud.

« Une belle opportunité » selon les mots du vice-recteur, Jean-Charles Ringard- Flament, qui ajoute qu’au-delà de la proximité, « c’est aussi une réponse en matière de spécialités puisque des axes de formation, qui n’existaient pas sur le territoire, sont proposés en particulier sur les systèmes numériques et le développement durable ». Dans cette même logique de rééquilibrage, on ne peut pas penser au Mont-Dore sans citer l’extension du lycée Michel-Rocard, lycée agricole et général, bientôt professionnel, de Pouembout, nommé en hommage à l’ancien Premier ministre sous l’autorité duquel avait été décidée la réalisation de cet établissement. Les travaux de rénovation et d’extension financés à hauteur de 5,7 milliards de francs par l’État, vont permettre de recevoir 950 jeunes d’ici 2019 avec, là aussi, une nouvelle offre de formation. À terme, ce seront près de 1 500 élèves qui seront accueillis dans les filières, technologiques et professionnelles proposées dans ces deux établissements.

Le proviseur du nouveau lycée du Mont-Dore, Gabriel Loaec, accueille ses élèves.

Ouverture sur notre environnement et notre région