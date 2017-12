Le gouvernement nouvellement constitué, a décidé d’augmenter le prix des boissons alcoolisées via une réforme fiscale, une augmentation comprise entre 20 et 25 %. Cette mesure phare découle des objectifs fixés par le plan de santé Do Kamo, le seul moyen de faire baisser la consommation d’alcool étant d’augmenter son prix. Cette mesure devra être prochainement votée par le Congrès pour rentrer en application dès le 1er janvier 2018. À titre indicatif, le prix d’une canette passerait de 140 à 172 francs et le « popper» de vin de 376 à 666 francs. Cette taxe sera appliquée à toutes les boissons alcoolisées, importées ou non.