Le deuxième gouvernement d’Edouard Philippe comprend, outre le locataire de Matignon, 29 membres : 19 ministres et 10 secrétaires d’Etat. Une petite inflation des maroquins par rapport à sa mouture de mai dernier. Le MoDem perd tous ses gros ministères et se contente de strapontins, pour montrer son appartenance à la majorité présidentielle. Macron place ses plus proches de la campagne présidentielle à l’Exécutif. Le Parti socialistes, plus diminué que jamais à l’Assemblée nationale, fait les bonnes affaires du jour au gouvernement…

Ministres

Gérard Collomb , ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.

Nicole Belloubet (PS), garde des Sceaux, ministre de la Justice. Entrée au gouvernement.

Florence Parly (PS), ministre des Armées. Entrée au gouvernement.

Jacques Mézard (PRG), ministre de la Cohésion des Territoires. Nouvelle affection au sein du gouvernement.

Bruno Le Maire , ministre de l'Economie et des Finances.

Jean-Michel Blanquer , ministre de l'Education nationale.

Stéphane Travert (ex-PS), ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Entrée au gouvernement.

Frédérique Vidal , ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Jacqueline Gourault (MoDem), ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Entrée au gouvernement.

Nathalie Loiseau (MoDem), ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Entrée au gouvernement.

Secrétaires d’Etat

Christophe Castaner , secrétaire d’Etat chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Sophie Cluzel , secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées.

Sébastien Lecornu (benjamin du gouvernement avec 31 ans) et Brune Poirson (tous les deux LREM) , secrétaires d'État à la Transition écologique. Entrées au gouvernement.

Geneviève Darrieussecq (MoDem), secrétaire d'État aux Armées. Entrée au gouvernement.

(LREM), secrétaire d’État à la Cohésion des Territoires. Entrée au gouvernement. Benjamin Griveaux, (ex-porte-parole de LREM), secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. Entrée au gouvernement.