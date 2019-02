Si deux clubs de Super Ligue se préparent depuis quelque temps déjà en raison de la Ligue des champions de l’Océanie, on y voit un peu plus clair côté agenda pour l’organisation des matchs du championnat. La fédération vient d’annoncer que la reprise serait le 30 mars. La nouveauté, cette année, c’est que le championnat se disputera entre 10 équipes et non 12. Huit équipes sont déjà assurées d’y prendre place : Magenta, Hienghène, Mont-Dore, Ne Drehu, Thio, Tiga, Wetr et Lössi. Restera donc deux places à prendre, les barrages d’accession à la Super Ligue 2019 ayant été con rmé par la FCF pour les samedi 9 et dimanche 10 mars. Ce sont donc bien quatre équipes qui joueront prochainement dans une confrontation en deux rencontres couperets leur place parmi l’élite : la JS Baco pour le Nord, Wacaele et Horizon Patho de Maré et Dumbea FC pour le Sud.

C.S ©fedcal