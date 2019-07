Après un samedi festif, le musée de la Nouvelle-Calédonie a fermé ses portes pour deux ans. L’établissement vieillissant va être rénové, agrandi et changera de nom pour devenir le Muz. Le projet du groupement Gaëlle Henry Architecte et Why Architecture a été retenu. Il se veut original, moderne, océanien et écologique et doit également participer à améliorer l’attractivité de la ville. Concrètement, les travaux consistent à réhabiliter le bâtiment actuel que l’on a souhaité conserver, construire une extension de 1 000 m2et réaménager l’ensemble des espaces extérieurs. La nouvelle identité du musée se matérialisera principalement par ses façades extérieures recouvertes d’écailles, telle la peau d’un tricot rayé. L’ouverture est programmée pour fin 2021. L’investissement est de 2 milliards de francs, porté à 70 % par la Nouvelle- Calédonie et 30 % par l’État.