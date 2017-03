Pour la troisième fois, le GIE Nouvelle-Calédonie tourisme Point Sud organisait, lundi 27 mars, son workshop international « Rendez-vous en Nouvelle-Calédonie ». L’idée est de faire se rencontrer les prestataires touristiques locaux et les tour- opérateurs internationaux des marchés cibles calédoniens tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon ou encore l’Europe. Près de 35 professionnels étrangers comprenant des tour-opérateurs et des médias ont pu rencontrer 61 professionnels du tourisme calédonien. Outre la carte postale servie aux visiteurs, un genre de speed dating a permis aux acteurs de se rencontrer pendant quinze minutes, soit une quinzaine de rendez-vous pour les professionnels étrangers.

Pour cette troisième édition du workshop, NCTPS a donc complètement révisé sa formule qui associait jusqu’à présent ces rencontres professionnelles au Salon du tourisme. Sans compter que les rencontres venaient conclure une semaine d’éductours. Trois circuits ont été proposés aux tour- opérateurs et aux médias afin de leur permettre de découvrir le pays, le premier tourné vers la mer, un autre axé côté Ouest et ambiance broussarde et un dernier plus tourné vers l’aventure avec notamment davantage d’activités physiques. S’il est encore difficile d’estimer les retombées pour le tourisme, les premiers retours sont plutôt positifs et l’expérience devrait permettre à la destination Nouvelle-Calédonie d’être mieux vendue sur ses marchés cibles.