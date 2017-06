Dominique Buzance, le célèbre libraire, créateur de Caledo Livres et spécialisé dans la littérature calédonienne et du Pacifique en général, est décédé dimanche des suites d’une maladie. Il avait cédé sa librairie du centre-ville en 2016 à un collectif d’écrivains et de passionnés qui perpétue ses fameuses rencontres entre les auteurs et le public. Les Calédoniens ont rendu hommage à sa gentillesse, sa compétence et son engagement pour l’édition locale.