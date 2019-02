Le déplacement a légèrement étonné les observateurs politiques. D’autant que la visite de Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, était plutôt discrète. Un grand nombre de rencontres et de réunions sont restées hors de portée des micros et des caméras, en particulier celles qui ont permis au ministre de rencontrer le personnel de l’administration notamment autour du blanchiment et de la délinquance financière, mais aussi de la défiscalisation. Ce dernier thème était pourtant au cœur du voyage du ministre qui a pu prendre la mesure du dispositif sur le terrain, qu’il s’agisse des « petits » comme des grands projets.

Le ministre s’est ainsi rendu sur le site de l’usine du Sud. Antonin Beurrier, le PDG de Vale NC, a présenté le projet Lucy et ses installations pilotes. L’idée de ce projet est d’assécher les résidus liquides actuellement stockés dans une verse et retenus par un barrage. Le fait de les sécher permettra de se passer d’un barrage et toutes les complications qui sont associées, sans parler des risques de rupture, comme cela a été le cas au Brésil. Le projet Lucy représente un investissement total de l’ordre de 600 millions de dollars – 63 milliards de francs, soit l’équivalent du Médipôle et de l’aéroport de la Tontouta – pour lequel l’industriel a sollicité la défiscalisation nationale à hauteur de 100 millions de francs en décembre dernier.

La défiscalisation, un outil indispensable ?

Antonin Beurrier a précisé que la participation de l’État était incontournable pour la réussite du projet. Comme l’a rappelé le PDG, l’État avait déjà apporté son soutien à Vale NC pour l’aider à traverser le plus fort de la crise du nickel de ces dernières années. Il y a fort à parier qu’il réponde présent une nouvelle fois. Quelques jours avant la visite du ministre dans le Sud calédonien, Emmanuel Macron, annonçait la création d’un champion européen, sur le modèle d’Airbus, dans la production de batteries pour les véhicules électriques. Le Président de la République, en collaboration avec l’Allemagne, a annoncé un soutien financier de 700 millions d’euros (84 milliards de francs) à la filière. Du côté allemand, le soutien sera de l’ordre d’un milliard d’euros. À terme, les deux pays souhaitent rattraper leur retard dans la course à la production de ces batteries, indispensables à la production de véhicules électriques.