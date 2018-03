Après avoir été longtemps dirigée par une coprésidence, l’organisation patronale vient de changer son mode de fonctionnement. Le Medef-NC aura désormais à sa tête un unique président, bien connu des Calédoniens. L’élection de Daniel Ochida, patron emblématique de la société de construction OCR, a pour but de simplifier la prise de décision au sein du mouvement. Le comité directeur rendra compte de manière régulière au comité exécutif. L’idée est également de rendre plus lisible le Medef-NC dans un contexte économique délicat avec comme objectif de défendre l’entrepreunariat et de susciter de nouvelles vocations. Le Medef-NC demande également une évaluation des dépenses publiques.