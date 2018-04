Le dernier point de situation des autorités fait état de la dégradation du navire confronté à des conditions difficiles en mer. Ainsi, la partie avant de la cale 2 est désormais ouverte et les 23 containers qui s’y trouvaient ont été emportés et ont coulé. Le dispositif de recherche, resté activé, n’a pas permis de récupérer des débris flottants. Le passage de relais entre les sociétés Ardent et Shanghai Salvage Company se fait peu à peu, mais l’état de l’épave altère le calendrier…

©SSC