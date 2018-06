Les Républicains calédoniens et le Rassemblement sont sortis du groupe de dialogue « Sur le chemin de l’avenir ». Jeudi, ils ont quitté les débats qui portaient notamment sur le bilan de l’Accord de Nouméa. Explications…

Ce groupe de dialogue a-t-il encore une raison d’être après le deuxième départ de Sonia Backes, Pierre Frogier et Thierry Santa ? C’est la question que l’on se pose. Au cœur de ce nouveau clash, la charte des valeurs calédoniennes. Un point qui n’était pas à l’ordre du jour et pourtant… qui continue de diviser. Alors qu’elle est soumise à la consultation de la société civile, elle continue à être critiquée par Les Républicains calédoniens (voir précédente édition), qui avaient quitté une première fois le G10.

Les explications de l’intérieur

Dans un communiqué dès la sortie de la réunion, les Républicains calédoniens ont tenu à expliquer ce qu’il s’est vraiment passé. Lors du groupe de discussion « Sur le chemin de l’avenir », jeudi, Calédonie ensemble a reproché à Sonia Backes d’avoir communiqué sur le projet de charte des valeurs calédoniennes, listant notamment les points de désaccord : l’ouverture du corps électoral, les violences faites aux femmes, la n des revendications foncières, la neutralité de la fonction publique. Le parti précise que « la discussion, extrêmement agressive contre la seule femme présente dans ce groupe de discussion a tourné au règlement de comptes entre Paul Néaoutyine et Calédonie ensemble d’une part et la représentante des Républicains calédoniens d’autre part. Devant la tournure des discussions, l’agressivité perpétuelle de certains membres et compte tenu de la pression mise par Philippe Gomès, Gaël Yanno (très attaché à l’élection prochaine du président du Congrès) et Paul Néaoutyine, la veille, pour obtenir de ce groupe de discussions des « engagements écrits » avant le référendum, Sonia Backes, Pierre Frogier et Thierry Santa ont quitté la réunion ».