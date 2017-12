Chez ACA.RY, Yovenn Roch crée des bijoux sur mesure, comme ici dans son atelier, selon sa propre inspiration ou celle de ses clients. Ses modèles artisanaux et uniques pour femmes ou pour hommes, principalement en argent, sont accompagnés de perles d’eau douce, perles de Tahiti ou pierres semi-précieuses. L’artisan-bijoutier transforme et répare également les bijoux en or, argent ou autres métaux précieux…

Chez Tera création, Luc confectionne des tifaifai, ces célèbres couvertures de patchwork polynésien. Cet artisan a décidé de se lancer il y a bientôt 20 ans, en souvenir de sa mère qui, par manque de moyens, récupérait des bouts de tissu pour réaliser une couverture pour chacun de ses 13 enfants. Il a depuis diversi é ses créations en combinant patchwork traditionnel et sérigraphie aux motifs uniques.